Uradno: Šarec gre v boj za predsednika

LJUBLJANA – Kamniški župan Marjan Šarec, ki je mnogim bolj poznan kot komik in imitator, je sprejel odločitev. Na prihajajočih jesenskih predsedniških volitvah se bo potegoval za položaj predsednika države.

Da je njegova odločitev uradna in dokončna, priča tudi objava na facebooku. O njegovi kandidaturi se je sicer govorilo že dlje časa, a je Šarec potreboval kar nekaj časa, da je špekulacije utišal. Vodilo njegove kampanje se glasi: »Človek, skupnost, država.«

Izzivalec Boruta Pahorja je zapisal: »Kandidiram zato, ker sem prepričan, da je čas za zamenjavo generacij na najvišjih položajih. Pred 26 leti so imeli priložnost ustvariti lepo zgodbo povsem na novo. Ni jim uspelo, zato je čas, da jih nadomesti pri skrbi za našo državo generacija, ki ima energijo in znanje. Ne želim samo podlegati apatiji in kritizerstvu, temveč želim aktivno sodelovati pri spremembah, ki so nujne na vseh področjih. Vesel bom vaše podpore, kajti en sam človek ne more ničesar spremeniti. Naredil sem prvi korak, naredimo naslednje skupaj!

Vodilo moje kampanje se glasi Človek, skupnost, država. Želim poudariti pomembnost vsakega od teh elementov ter njihovo nujno vzročno-posledičnost. Brez ljudi ni skupnosti in brez skupnosti ni države. Država smo ljudje.«