Uradnik, ki izdaja gradbena dovoljenja, ima več črnih gradenj

KOPER – Potem ko smo v Slovenskih novicah razkrili piransko sodnico črnograditeljico Tino Benčič, tokrat razkrivamo nov primer črne gradnje javnega uslužbenca. Gre za 61-letnega Seada Muharemovića, višjega svetovalca Urada za okolje in prostor Upravne enote Koper (UE KP) s pooblastili za vodenje in odločanje v upravnih postopkih.

Na UE KP je zaposlen od leta 1995 in odloča o dovoljenjih za gradnjo v dveh občinah, Ankaranu in Kopru, za 106 naselij, in sicer na območju, velikem 311 kvadratnih kilometrov, kjer živi približno 55.000 prebivalcev.

Od avgusta 2014 do januarja 2015 je bil – potem ko je takratna načelnica UE KP Lilijana Kozlovič prevzela poslansko funkcijo – vršilec dolžnosti vodje UE KP, pred leti je bil izbran celo za uradnika leta UE KP.

Pozidal občinsko in kmetijsko zemljišče

Leta 1983 sta Muharemović in njegov oče, zdaj 88-letni Hase Muharemović, kupila parcelo, na kateri sta »kmetijski objekt« in hiša s tlorisnim gabaritom 57 m2. Toda danes ima ta stanovanjska zgradba 138 kvadratnih metrov bivalne površine v pritličju in prvem nadstropju in skupno dve bivalni enoti. Gradnja je razširjena na parceli 387/3 in 387/4, obe katastrska občina Plavje, ki je v lasti Urada za nepremičnine Mestne občine Koper (MOK). Na MOK, mimogrede, dela tudi uradnikova hčerka.

