Upravnik ne vrne ukradenih evrov

KAMNIK – Oktobra lani smo v Slovenskih novicah predstavili pretresljivo zgodbo Kamničana Sandija Beline. Oče samohranilec, ki je zaradi hude bolezni invalidsko upokojen, je ob vseh finančnih težavah, ki jih že tako ali tako težko sproti rešuje, dobil še sklep o izvršbi. Terjalo ga je podjetje Consal, upravnik bloka, v katerem??ivi. »Dve zimi sploh nisem prižgal radiatorja, ker sem se bal ravno tega, da ne bom mogel plačati za kurjavo. Res pa je, da so kljub temu na dom hodile položnice za pet do trinajst evrov. Nisem jih plačal, priznam, ampak nikoli tudi nisem dobil opomina, da jih moram. Če bi vedel, da bodo šli tako na nož, bi jih. Če ne drugače, po obrokih,« nam je pred nekaj meseci pripovedoval Sandi.



Ker se je zbal najhujšega, je prosil za pomoč dobrodelno organizacijo Anina zvezdica, s pomočjo katere je skupni dolg v znesku 74 evrov poravnal: »Podjetju Consal sem nakazal vseh 150 evrov, kolikor so jih zbrali zame. Od tega so jih 128 že porabili – poleg tistih 74 so mi namreč zaračunali še vse stroške izvršbe.« Nekaj čez 30 evrov, kolikor mu jih je ostalo v dobrem, je pustil na Consalovem računu: »Rekel sem jim, naj mi jih ne vračajo, da je to polog za naprej. No, morda bom to zimo le lahko prižgal radiator!« si je takrat oddahnil Sandi.

