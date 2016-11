IS uporablja slovensko orožje?

LJUBLJANA – Organizacija Conflict Armament Research (CAR) je na bližnjevzhodnih bojiščih odkrila različne vrste orožja iz zaloge slovenske vojske, ki naj bi bile uničene leta 2005. CAR zato trenutno preiskuje povezave med slovenskimi zalogami orožja in streliva ter tistimi, ki so jih našli pri borcih Islamske države v Iraku, Siriji in Libiji.

V poročilu, ki so ga objavili na začetku meseca, so razkrili, da naj bi protitankovska raketa osa, ki so jo našli v Libiji, zaboj granatnih min M68, ki so ga odkrili pri Islamski državi v Iraku, in še ena raketa, ki so jo našli v Siriji, prihajali iz slovenskih zalog orožja. Verjamejo pa, da je orožje najverjetneje pred tem potovalo prek drugih držav, zato obstaja malo možnosti, da bi bila Slovenija neposredno odgovorna. Vsi tri predmete so proizvedli v času Jugoslavije, zato bi lahko bilo orožje z enakimi serijskimi številkami prisotno tudi v ostalih državah bivše Jugoslavije. Vsekakor je do danes Slovenija edina, ki je priznala, da ima na zalogi strelivo s temi serijskimi številkami, kar so potrdili tudi na ministrstvu za obrambo.

Raketa, ki so jo našli v Libiji, je imela enako serijsko število kot približno sto drugih, ki naj bi jih po naročilu slovenskega obrambnega ministrstva uničilo danes že propadlo slovaško podjetje v državni lasti. S slovaškega ministrstva za gospodarstvo v Bratislavi so že sporočili, da zadevo preverjajo. Raketa, ki so jo našli v Tripoliju leta 2015, je imela enako serijsko številko kot 132 drugih, narejenih v bosanski tovarni Tito Vogošća junija 1986, ki jih je slovensko ministrstvo leta 2005 poslalo slovaškemu podjetju Vojensky Opravarensy Podnik, VOP, da bi jih uničilo. Leta 2007 je velika eksplozija, v kateri je umrlo osem ljudi, 30 pa je bilo poškodovanih, uničila skladišče orožja v podjetju, ki si ni nikoli opomoglo.

Slovaške in slovenske oblasti so potrdile, da je podjetje izdalo dokument, na katerem je bilo točno zabeleženo, koliko orožja je prejelo in koliko uničilo, slovensko ministrstvo pa je sporočilo, da zadeve ni podrobneje raziskalo, ker za to ni bilo nobenega razloga.

CAR pa je raziskal tudi izvor granatnih min M68. Prazen zaboj teh je iraška šiitska milica leta 2015 zaplenila silam IS v severnoiraškem Tikritu. Ugotovili so, da je Slovenija leta 2008 afganistanski nacionalni armadi donirala 60 granat M69 in 17.280 granatnih min M68, med temi 690 s številko, po kateri je spraševal CAR. Proizvedli naj bi jih v tovarni Remontnega zavoda v Kragujevcu maja 1982. Granatne mine je Slovenija namenila afganistanski vojski za boj proti talibanom.