Uporaba šokerja bo  le vrh ledene gore!

LJUBLJANA – Osnutek novele zakona o nalogah in pooblastilih policije je vsebinsko in strokovno domišljen (dodelan, kakovosten), poudarja ministrica mag. Vesna Györkös Žnidar, zato ni prav nobenega razloga več, da bi kar koli v njem spreminjali ali da bi še preverjali tehtnost različnih strokovnih ugovorov in pomislekov. Enako, kajpak, velja za novelo zakona o varovanju državne meje, je prepričana Györkös Žnidarjeva. Ministrica meni, da pomisleki vseh tistih, ki še kar ugovarjajo, temeljijo na očitnem nerazumevanju narave policijskega dela temeljijo. Težava naj bi, skratka, predvsem bila, da so nasprotniki novel, ki jih predlaga notranje ministrstvo, žal nevedni oziroma slabo obveščeni. Po domače rečeno: tako odlično pripravljene in predlagane novele naj bi poslanke in poslanci zdaj zgolj navdušeno in morda celo brez vsakršne razprave – ker ta pač niti ni potrebna – podprli. Pa je to res?



Množični nadzor ni bil cilj



Po prepričanju notranje ministrice vsekakor je, vendar kopico pomislekov zoper novele, ki jih pripravljajo na notranjem ministrstvu, še vedno (za zdaj še!) izražajo celo predstavniki koalicijskih strank.

