Upokojeni nadškof Kramberger kmalu pred sodnika

LJUBLJANA – Upokojeni nadškof Franc Kramberger bo moral zaradi finančnih malverzacij mariborske nadškofije na zatožno klop. Kot so za TV Slovenija potrdili na okrožnem sodišču v Ljubljani, ga pravnomočna obtožnica bremeni zlorabe položaja. Po oceni tožilstva si je nadškofija s preprodajo delnic nezakonito prilastila 1,2 milijona evrov.

Krambergerja dolžijo sodelovanja pri preprodaji svežnjev delnic Mladinske knjige Založbe v letih 2003 in 2004. Te so od Krekove družbe prek nadškofije do končnih lastnikov Etola in NFD pristale v enem dnevu. S posredovanjem je nadškofija zaslužila več kot milijon evrov na račun prodajalcev in kupca, ki jim je zagotovila druge protiusluge, je poročala TV Slovenija.

Specializirano tožilstvo je tako maja vložilo obtožnico, ki je postala pravnomočna 18. avgusta. Prve obravnave bodo razpisane v kratkem, še navaja televizija.

Ni edini

Zlorabe položaja so sicer pravnomočno obtožene štiri osebe, poleg Krambergerja še takratni predsednik uprave družbe za upravljanje NFD Stanislav Valant, nekdanji dolgoletni ekonom mariborske nadškofije Mirko Krašovec in nekdanji prvi mož Etola Ivan Ferme, so pred časom poročali mediji.

Kramberger naj bi kot prvi mož mariborske cerkve v imenu nadškofije podpisal pogodbe o nakupu delnic Mladinske knjige Založbe in še isti dan pogodbe o njihovi prodaji po precej višji ceni. Posli so bili izvedeni tik pred začetkom uradnega prevzema holdinga Zvon Ena. Kazniva dejanja naj bi bila storjena na škodo družb Etol in NFD. Ti sta z delnicami, ki sta jih kupili od mariborske nadškofije, nato pa prodali naprej, ustvarili veliko izgubo. Preiskavo je sodišče uvedlo februarja 2014.