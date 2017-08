Upokojenec na evropsko sodišče zaradi 95 evrov

LJUBLJANA – »Sodstvo in javni uslužbenci kljub morda dvema doktoratoma nič ne razumejo in ne znajo brati. Prav vsa sodišča so po mojem mnenju naredila napako, saj niso upoštevala dejstva, da v aneksu k osnovni pogodbi o sklenitvi naročniškega razmerja s Telekomom, ko sem vzel tudi dva mobilna telefona, nikjer ne piše, da me to obvezuje, da moram plačevati 24 mesecev,« nam je pojasnil 67-letni upokojenec iz Ljubljane Ivan Muhvič. Ne gre toliko za denar, poudarja sogovornik, kot za moralne vrednote. Ravno zato je šel s svojim primerom celo do ustavnega sodišča, prav vse stopnje pa so ga zavrnile oziroma dale prav Telekomu. »Gre za osnovne človekove pravice, zato bom šel do evropskega sodišča,« poudarja.

In kje je srž zgodbe?

Muhvič je leta 2004 s takrat še Mobitelom sklenil naročniško razmerje, leto pozneje pa še eno, medtem je Mobitel prevzela družba Telekom. Septembra 2013 je s Telekomom sklenil še aneks k pogodbi, saj je v prodajni akciji za dva evra kupil dva mobilna telefona nokia 206. Nato se je odločil za menjavo operaterja, zato je aprila 2014 pri Tušmobilu vložil zahtevo za prenos naročniške številke. Telekom je prepričan, da je upravičen do izplačila razlike vrednosti obeh telefonov do obdobja dveh let, v konkretnem primeru je šlo za nekaj mesecev predčasne prekinitve naročniškega razmerja.

