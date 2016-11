Upokojenca sta se v domu spoznala in – poročila

RADENCI – Prav prijeten, a tudi redek dogodek je v teh toplih jesenskih dneh potekal v Domu starejših občanov Radenci (Dosor). Ne zgodi se namreč pogosto, da bi se stanovalca takšne ustanove poročila. Tokrat pa sta se pred matičarjem Mirkom Ferencem in pooblaščencem države Marjanom Žulo zaobljubila, dokler ju smrt ne loči, in prstana izmenjala Jasna Czurda iz Maribora ter Janez Starina iz Ljubljane. Poslej se oba pišeta z obema priimkoma, in sicer Czurda-Starina, s poroko pa sta le potrdila, da za ljubezen resnično nikoli ni prepozno.



Ženin Janez ni bil nikoli poročen, Jasna pa je bila, a nam je dejala, da je vrsto let »srečno razvezana«. Zdaj ni več. Njen zakon z Janezom sta kot priči potrdila Ilka Riedl iz Maribora, Jasnina tesna prijateljica, in Blaž Rojko, medicinski tehnik, zaposlen v Dosorju ter Janezov veliki prijatelj.



Klicaril v bolnišnico



Janez Starina se je rodil 4. junija 1953 v Ljubljani in tam živel do leta 2010, ko se je slednjič preselil, kot pravi, v čudoviti dom starejših v Radence. Tam se je kaj hitro zagledal in zaljubil v Jasno. Že poldrugo leto sta v skupni sobi ter si neizmerno pomagata, Janez pravi, da bo tudi po poroki enako. »Našli sta se sorodni duši; ljubezen premaga vse ovire,« nam je povedal veseli mladoporočenec, ki je med smehom dodal, kako ga je »Jasna skoraj prisilila v poroko«! Še zdaleč ga ne moti dejstvo, da je njegova izbranka na vozičku in ji mora ves čas pomagati.



Jasna, rojena 26. januarja 1955, nekoč generalna sekretarka Turistične zveze Maribor, je invalidka, odkar jo je možganska kap. Zato se je invalidsko upokojila in končala v domu starejših v Radencih. Vmes jo je, že v Radencih, sicer že tretjič zadela ta zahrbtna možganska kap, in je morala na zdravljenje v murskosoboško bolnišnico v Rakičan. »Res je, da sva bila z Janezom že vse od mojega prihoda v Radence prijatelja, ko pa sem videla, da nenehno kliče v bolnišnico in se zanima, kako je z mano, mi je bilo jasno, da je tukaj nekaj več kot samo prijateljstvo. Plod tega, vidite zdaj, je najina poroka. Dodati moram, da je bil Janez že od začetka nadvse kulturen in prijazen gospod, ne pa kot nekateri drugi. Še posebno, to moram povedati, so se mi dopadli njegovi brki,« nam je po končanem obredu vzneseno razlagala vesela Jasna.



Vedno prav stari za ljubezen



Seveda ob tej priložnosti ni manjkalo radgonske penine in drugih dobrot pa tudi posebno torto je za mladoporočenca in vse goste spekel šef Marko. Za prijetno vzdušje je poskrbel še harmonikar in humorist Stanko Ilješ.



Kot je v svojem nagovoru, po podpisu poročnih dokumentov, povedal mag. Marjan Žula, ki je poročni obred tudi vodil, smo skozi vse življenje ravno prav stari za ljubezen! »Ljubezen, ta čudovita beseda in to čudovito čustvo, je gotovo najelementarnejša prvina v človekovem življenju, ki daje v bistvu smisel našemu bivanju. Je gonilna sila in lahko povzroča neslutene premike v našem kozmosu. Zaradi tega čustva se je v zgodovini človeštva zgodilo mnogo usodnih stvari. Tudi v vajino življenje je torej posegel Amor, bog ljubezni, ki je s svojo puščico zadel prav vajini srci. Vem, da se zavedata in tudi dobro vesta, da življenje ni in ne more biti samo lepa pesem, marveč lahko prinese tudi bolečino, žalost in grenke trenutke. Želim vama, da bi bilo vse slabo že za vama ter da bi odslej doživljala le čim več lepih trenutkov,« je med drugim dejal mag. Žula, ki je novoporočencema še zaželel, da bi bila zdrava, srečna in zadovoljna. »Gotovo bo nadvse pomembno tudi to, kako bosta znala najti primerno mero medsebojnega razumevanja in obzirnosti, strpnosti, dobre volje in pripravljenosti za skupno življenje. Prepričan sem namreč, da je prav razumevanje med zakoncema trden steber za stabilno ter harmonično življenje v dvoje. Danes sta si izmenjala poročna prstana, kar je svojevrstna in lepa prelomnica v vajinem življenju. Zato želim, da si ta dan in svojo dano obljubo vtisneta v spomin in v svojo vest. Bodita drug z drugim dobra, modra in razsodna,« je sklenil Marjan Žula in mladoporočencema izročil še izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi.