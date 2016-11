Upepelitev ni sporna, raztros pepela pa je lahko

V Vatikanu so pred kratkim predstavili navodilo o pokopu in shranjevanju pepela pokojnih, pri čemer so poudarili, da upepelitev sama po sebi ni v nasprotju s krščansko vero, vprašanje pa je, kako hranimo ta pepel. Cerkev priporoča, da se telesa umrlih pokoplje na pokopališče ali na drug sveti kraj, in nasprotuje praksam ali obredom, ki vključujejo pojmovanje smrti kot dokončnega izničenja osebe bodisi kot trenutka združitve z naravo ali vesoljem bodisi kot etape v procesu reinkarnacije ali dokončne osvoboditve iz telesnega zapora. O tem so v pastirskem pismu spregovorili tudi slovenski škofje, mi pa smo za nekaj pojasnil prosili patra Bogdana Knavsa.



Slovenija se s številom upepelitev (več kot štiri petine vseh umrlih v letu 2014) uvršča v svetovni vrh. Je to za vas kot duhovnika skrb vzbujajoče?



Upepelitev človeka nas lahko spominja tudi na obred pepelnične srede, ki je na samem začetku postnega spokornega časa, ko duhovnik potrosi pepel na glavo vsakega kristjana in mu reče: »Spomni se, da si prah in da se v prah povrneš!« Ta stavek je iz Svetega pisma, zato je lahko upepelitev tudi izraz globoke krščanske vere, da smo pravzaprav ljudje nekaj zelo neznatnega, prišli smo iz zemlje in se vanjo vračamo. Večen in neskončen je lahko samo dobri Bog. Če so nam slovenski škofje za praznik vseh svetih napisali pismo o krščanskem pogrebu, menim, da je to zato, da bi znova poživili naš odnos do pokojnih.



Mislite, da je razlog za tako veliko število žarnih pokopov v Sloveniji tudi nižja cena tovrstnega pokopa?



Sem človek, ki vseh dogodkov na svetu ne razlagam samo z ekonomskega vidika. Kot pri vseh drugih rečeh je pa lahko tudi tu kdaj razlog za posameznikovo odločitev ekonomski. Ko včasih pogovor s katerim človekom nanese na to in ko ga vprašam, zakaj bi se želel dati upepeliti, pa je največkrat v ospredju želja, da bi njihovi grobovi ohranili spoštljiv, če že ne častitljiv spomin. Številni naši ljudje namreč še vedno radi gredo na pokopališče in tam celo za praznik vseh svetih naletijo na zanemarjene grobove. Takrat pomilujejo te pozabljene ljudi. In razlogi za to? Sodobne družine so manjše, otroci gredo po svetu, grobovi pa ostanejo zapuščeni, da ne rečem zanemarjeni – in to je boleče. Zato si marsikdo zaželi raje kakšen majhen grob z žaro, ki ga ne bo treba oskrbovati.



Se vam zdi, da s pokopom telesa izkazujemo večje spoštovanje do pokojnih?



Vse je odvisno od posameznika in od kulture nekega naroda. V kakšni kulturni tradiciji je spoštovanje do ostankov pokojnega tako veliko, da ne dovolijo niti darovanja organov, kar pa se mi zdi pretirano, saj je nekaj ganljivega, če človek še po smrti želi pomagati drugim. Sam pa ne razumem, zakaj kakšni tradicionalistični krščanski krogi povezujejo pogreb v krsti z večjo vero v vstajenje telesa. Končno tudi krsta strohni in mrtvo telo razpade, kar pomeni, da je ostanek le-tega čez leta celo manjši kot prgišče pepela v žari. Zato je po mojem videnju stvari pogostejši razlog za klasični pogreb neka nedotakljivost telesa, ki se nadaljuje še po smrti.



Zakaj upepelitev ni primerna praksa za redovnice in redovnike, diakone, duhovnike in škofe?



K tej nedotakljivosti telesa umrlih naj dodam tudi krščansko tradicijo, da sami ne bi pospeševali razpada ostankov telesa. To izročilo se je razvilo v preteklosti, ker so nekateri nekristjani sežigali pokojne, da bi s tem poudarili, da niso kristjani in da ne verujejo v vstajenje mrtvih. V krščanski kulturi pa so pojave, ko telesa nekaterih umrlih svetnikov niso razpadla, razumeli kot znamenje Boga, da bomo enkrat vsi vstali k novemu življenju. Duhovniki in redovniki pa naj bi še posebej stopili na pot svetništva. Ljudje so si pojav netrohnjenja razlagali tako, kot da življenje, ker je bilo bogato, noče zapustiti telesa, prav tako pa ga noče zapustiti plemeniti duh, ki je v njem prebival. To je bil tudi dokaz za svetništvo. Zelo zanimivo je, da morajo v postopku za razglasitev za svetnika še danes uradno odpreti krsto in preveriti, ali so v njej resnično ostanki pokojnega. Menim, da gre tukaj za tradicijo spoštovanja do pokojnega, ki pa se danes lahko izraža kako drugače, na primer z več molitve in s posnemanjem junaških kreposti svetniškega kandidata.



Zakaj je raztros pepela na željo pokojnega kristjana v morje, po gorah, gozdu ali drugod v naravi za Cerkev neprimeren?



Ta praksa prihaja k nam iz vzhodnih verstev, pri njih pa je povezana s panteizmom, se pravi, da sta božanstvo in narava eno in isto. Po tem verovanju raztros v naravi omogoči, da se pokojni združi z božanstvom. Krščanstvo pa ni panteizem! Povezano je z verovanjem v osebnega Boga, zato takšnemu načinu pokopa ni naklonjeno.



Opažate, da se v krščanskih pogrebnih obredih v zadnjih letih pojavljajo tudi elementi raznih new age verovanj?



Ne pojavljajo se samo elementi posameznih new age verovanj! Občutek imam, da je vera postala nekaj tako osebnega, da se posameznik pogosto odloča tudi za verovanje drugega verstva. Prav verovanje v ponovno utelesitev v nekem drugem človeku ali bitju (reinkarnacija in selitev duš) je kar pogosta. Toda še pogostejši se mi zdi pojav agnosticizma, ponavljam: agnosticizma, in ne ateizma. Agnosticizem pravi, da o tem, kar je po smrti, ničesar ne vem in ne morem ničesar povedati. Torej agnostik ne reče, da po smrti nič ni, ampak da on o tem ne ve ničesar. Takšen pogled na življenje in smrt pa lahko vodi v brezbrižnost do spomina na pokojne in s tem tudi v pozabo njihovega imena. Vsekakor, če bi se ta pogled razširil, bi zame pomenil veliko kulturno in duhovno osiromašenje. Zato poskušam sam na pogrebih čim pogosteje povedati, da je ljubezen tako močna, da nas pelje k ljubeči zvestobi in prijateljstvu, ki seže tudi prek groba.



Se je sploh mogoče prepričati, da odločitev o upepelitvi ni bila sprejeta iz veri ali krščanskemu nauku nasprotnih razlogov?



Mislim, da sama upepelitev ni sporna, morda je kdaj kakšen raztros pepela. Naši škofje so nas predvsem želeli spodbuditi, da bi naša kultura grobov in njihovih obiskov ostala. Se pravi, da bi vsi ljudje smeli imeti takšen ali drugačen grob, da bi bilo lahko na njem ime in da bi bil to kraj našega romanja, kraj, kamor bi se zatekli k pogovoru in molitvi z našimi rajnimi, kadar bi nam bilo težko. Zato nas spodbujajo, da privoščimo našim dragim tudi zadnje počivališče.



Kako gledate na zadnje čase vse bolj priljubljeno izbiro, da iz pepela pokojnika v tujini s posebnim postopkom naredijo diamant?



Ne vem, koliko je to res razširjeno, koliko pa gre le za reklamo novih izdelkov. Že to, da je postopek tako drag, pomeni, da si ga večina ne more privoščiti.



Gre pa prav za to, da človek sprejme, da ni lastnik vsega, da bi lahko vse uporabil za okrasek ali za svoje zadovoljstvo. Je tudi drugi človek, ki ga moram spoštovati, in to spoštovanje se s smrtjo ne konča. Drugi zasluži, da počiva v posvečeni zemlji, na svetem kraju, se pravi, da najde kraj miru, spomina in molitve. Čeprav bi lahko kdo dejal, da ga bo broška, v kateri je njegova mama, ljubeče spremljala vsak dan, bi sčasoma ta naivna vera postala vsakdanja banalnost, oropana občutja svetega pa tudi spoštljivega spomina. Ne smemo si delati utvar: od svojega začetka je človek imel občutek za to, kar je sveto, za kraje, čase, še posebno za pokojnega človeka.