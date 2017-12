Upanje za Alino v matičnih celicah

BREŽICE – »Naš cilj je, da bo Alina nekoč čim bolj samostojna in čim bolj zdrava. Negativcev, ki menijo, da je to nemogoče, ne rabiva okoli sebe. Zato si vedno znova ponavljava stavek: 'Dokler verjameš v čudeže, so ti mogoči, ko nehaš verjeti, prenehajo obstajati!'« sta med drugim zapisala Matej Krajnčič in Anita Kodrič Krajnčič iz Globokega pri Brežicah, starši ljubke deklice Aline, ki je ravno dopolnila pol leta. Priznata, da se je bilo težko izpostaviti in prositi za pomoč, upanje za malčico sta namreč našla v presaditvi matičnih celic, zato sta prošnjo za pomoč napisala na facebook. Objavila sta jo v četrtek zvečer in v nekaj dneh je njuno iskreno izpoved delilo kar 2400 uporabnikov, tudi pomoč že prihaja. »Zahvaljujeva se prav vsem, ki so delili najino prošnjo, in vsem, ki so že pomagali tako z denarjem kot spodbudnimi besedami,« je ganjena Anita.

Vsi, ki bi želeli pomagati Alini, lahko denar nakažete na: OZRK Brežice,

Trg Jožeta Toporišiča 2, 8250 Brežice. Davčna številka: 41993594, MŠT:

5116325000, TRR NLB: SI56 0237 3001 0819 504. Namen nakazila: CHAR

humanitarni prispevek za Alino

SKLIC: SI00 76015

