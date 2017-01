Umrla znana Slovenka

V 58. starosti je v četrtek umrla producentka Lidija Jurjevec, so sporočili iz prijateljskega kroga. Lidija Jurjevec je bila tudi tesna sodelavka gledališča Glej, kot takratna upravnica v tandemu z umetniško vodjo Nevenko Koprivšek je sredi 90. let pripomogla k uveljavitvi in mednarodnemu prodoru skupine Betontanc Matjaža Pograjca.

Eksperimentalno gledališče Glej je takrat pod njunim vodstvom postajalo neke vrste vzorčni producentski center, ki je razvijal mednarodne ambicije in se umetniško osredotočal na tri hišne režiserje, poleg Pograjca še Tomaža Štrucla in Iztoka Lovrića.