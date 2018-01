Umrla žena priznanega slovenskega umetnika

BENETKE – V rojstnih Benetkah je v ponedeljek umrla slikarka Ida Cadorin, bolj znana pod psevdonimom Barbarigo, poročajo italijanski mediji. Slikar je bil že njen oče Guido Cadorin, mati Livia Tivoli je bila pesnica. Umetnica je bila poročena s priznanim slovenskim umetnikom Zoranom Mušičem.

Ida Barbarigo je včasih slikala geometrijske motive, gostilniške stole, krajine, portrete, v zadnjih letih pa risbe človečkov, ki jim je pravila terrestri in gigante. Nekateri so jo imenovali tudi za zadnjo predstavnico italijanskega novecenta. Imela je poseben smisel za portrete in je med drugim upodobila nekdanjega francoskega predsednika Françoisa Mitterranda. Izhajala je iz pomembne beneške družine, v kateri so bili tako umetniki kot intelektualci. Družina Cadorin je bila leta 2016 celo predstavljena na razstavi v beneški Palači Fortuny.

Ida Cadorin se je rodila v Benetkah leta 1920, čeprav je rada trdila, da je mlajša, zato se v medijih za njeno leto rojstva pogosto omenja leto 1925, je pojasnil umetnostni zgodovinar Gojko Zupan. Obiskovala je beneško Akademijo lepih umetnosti.

Z Zoranom Mušičem se je poročila leta 1949

Po pisanju italijanskega časnika Corriere della sera sta bila vse do njegove smrti leta 2005 močno umetniško in čustveno povezana. Živela in ustvarjala sta razpeta med Parizom in Benetkami. Skupaj z Mušičem je Ida večkrat obiskala Slovenijo, posebej Brda.