Umrla je dobrotnica, ki so jo po razglasitvi za Slovenko leta linčali

LJUBLJANA – Za vedno se je poslovila Milena Močivnik. Kot piše spletni portal pesmojprijtelj.si, je širša javnost zanjo slišala v sredini 90. let, ko so ji v nelegalnem zavetišču na Visokem pri Kranju prvič odvzeli okoli 200 psov in mačk. Nato je začasno zatočišče našla na Celjskem, od koder pa se je morala zaradi nenaklonjenosti okolice preseliti. Odšla je v Borovnico, kjer je s svojimi 300 psi živela do leta 2002. Za pse je ves čas skrbela zgolj s svojo pokojnino in prispevki posameznikov.

Velja omeniti, da so jo bralci revije Jana zaradi njene nesebične pomoči živalim leta 2000 izbrali za Slovenko leta. »Slovenci smo jo v zahvalo za njeno pomoč zapuščenim živalim najprej razglasili za Slovenko leta, kmalu zatem pa so jo določeni krogi s svojimi računicami in apetiti s širjenjem zlonamernih govoric in z nikoli dokazanimi insinuacijami, ki niso imele nobene zveze z njenim delom z zapuščenimi živalmi, uničili in poteptali v prah,« so njej v spomin zapisali na spletni strani Društva za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka.