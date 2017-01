Umrla avtorica komedije Pod Prešernovo glavo

LJUBLJANA – V 84. letu je umrla pisateljica in raziskovalka slovenskega ljudskega slovstva Alenka Goljevšček Kermauner, je poročala Televizija Slovenija. Napisala je tudi več radijskih, televizijskih in gledaliških iger. Z življenjskim sopotnikom Tarasom Kermaunerjem sta med drugim avtorja priročnika Rekonstrukcija in reinterpretacija slovenske dramatike.

V njenih igrah se spopadata dva svetova, sodobni, ki ga obvladuje brezdušna tehnika, in skrivnostni pravljični svet. Velik uspeh je doživela njena družbenokritična komedija Pod Prešernovo glavo iz leta 1985, je v torek še poročala Televizija Slovenija.

Napisala je še druge družbenokritične drame in tri obsežne monografije, ki predstavljajo sistematičen pregled slovenske literature v tujejezičnih okoljih.

Uspešne čudozgodbe

Pisala je tudi gledališke kritike ter recenzije umetniških razstav, plesnih prireditev, filmov in knjig. Članke je objavljala v Naših razgledih, študentskem tedniku Tribuna, reviji Beseda in v časopisu Novi svet.

Velik uspeh je doživela tudi njena zbirka pravljic Čudozgode, ki je izšla leta 1974.

Alenka Goljevšček Kermauner se je rodila leta 1933. Študirala je na ljubljanski filozofski fakulteti in se zaposlila kot profesorica na klasični gimnaziji v Ljubljani. Leta 1955 se je poročila s slovenskim literarnim zgodovinarjem in filozofom Tarasom Kermaunerjem (1930–2008). Rodili so se jima trije otroci, med njimi hčerka Aksinja, ki je pisateljica. Leta 1978 je magistrirala in nato še doktorirala ter se z možem preselila v Avber na Krasu.