LJUBLJANA – V 87. letu je v noči s ponedeljka na torek umrl nekdanji minister za zdravstvo Marjan Jereb. Ministrsko funkcijo je opravljal v četrti slovenski vladi, ki jo je med letoma 1997 in 2000 vodil premier Janez Drnovšek. Jereb se je poklicno posvetil radiologiji, zasedal je tudi vodilna mest na priznanih klinikah. Politično se je udejstvoval v SLS.

Marjan Jereb se je rodil 5. oktobra 1930 v Ljubljani, tam je končal tudi klasično gimnazijo in medicinsko fakulteto. Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani je služboval do leta 1961, nato se je za 12 let odpravil na Švedsko, kjer je večino časa posvetil delu na torakalni kliniki Karolinske bolnišnice v Stockholmu, je navedeno v arhivskih vladnih gradivih.

V letih od 1971 do 1975 in od 1977 do 1984 je bil vodja torakalne diagnostike na radiološkem oddelku State University of New York, Downstate Medical Center, in Kings Countrs Hospital Center, New York City. Vmes je podobno službo opravljal na rentgenološkem oddelku Kliničnega centra v Ljubljani. Doktorat iz radiologije je opravil leta 1985 na Univerzi v Ljubljani.

Jereb se je na Švedskem in v ZDA udejstvoval tudi kot univerzitetni predavatelj. Od leta 1966 do leta 1973 je bil klinični predavatelj na Karolinskem institutu v Stockholmu, od leta 1979 do leta 1984 pa izredni profesor na State University of New York. Bil je član newyorške akademije znanosti, ameriškega društva univerzitetnih radiologov in združenja švedskih radiologov, je še mogoče prebrati v arhivskih gradivih.

Uvedel je diagnostično punkcijo mediastinuma in je zato tudi v mednarodni literaturi eden pogosto citiranih slovenskih zdravnikov. Po upokojitvi se je med drugim posvetil mentorstvu specializantom v ljubljanskem kliničnem centru, so dodali v SLS.

Jereb je bil namreč član SLS, nekaj časa tudi član sveta stranke. Med letoma 1997 in 2000 je opravljal funkcijo ministra za zdravstvo v vladi, ki sta jo poleg SLS sestavljali še LDS in DeSUS.

Kot so še navedli v SLS, ji je smrt njihovega dolgoletnega člana globoko užalostila, njegovi družini in bližnjim pa izrekajo iskreno sožalje.