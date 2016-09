Umrl je Rudolf-Rudi Šimac

NOVA GORICA – V 81. letu starosti je umrl Rudolf-Rudi Šimac, med drugim dolgoletni predsednik in častni predsednik Zveze pevskih zborov Primorske. Z veliko zagnanostjo in ljubeznijo je vodil eno najuspešnejših kulturniških gibanj, Primorska poje, ki je tudi po njegovi zaslugi še danes najbolj množična manifestacija slovenskega zborovskega petja.

Največ sledov Šimac zapušča v knjigah, v katerih je obravnaval in opisoval dogajanje na soški fronti, ki ga je zaznamovala za vse življenje. Po rodu je namreč iz Breginja, živel pa je v Novi Gorici prav pod hribom Škabrijel, eno najbolj prepoznavnih točk soške fronte. Bil je tudi predsednik skupščine občine Nova Gorica (1969–1974), mestni svetnik v Novi Gorici (2002–2006), predsednik Zveze agrarnih skupnosti in predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije.

Kot so zapisali na novogoriški občini, so mu hvaležni za prispevek k razvoju novogoriške občine, zlasti na gospodarskem področju. Posebej pomembna je bila njegova vloga pri ohranjanju in razvoju pevske kulture na Primorskem, dragocen pa je bil tudi kot zapisovalec zgodovinskega spomina njihovih krajev.

Zadnje slovo od pokojnega bo v četrtek ob 17. uri na pokopališču Stara Gora pri Novi Gorici. V sredo se bodo Šimca ob 14. uri spomnili tudi z žalno sejo v veliki sejni dvorani novogoriške mestne hiše, v četrtek in petek pa bo v poslanski pisarni mestne hiše odprta žalna knjiga.