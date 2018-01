Umrl je Miran Mejak

LJUBLJANA – Preminil je dolgoletni diplomat, gospodarstvenik in glavni slovenski pogajalec za nasledstvo po nekdanji SFRJ Miran Mejak. Zaradi njegovega predanega dela in zaslug ga bodo na ministrstvu za zunanje zadeve ohranili v trajnem spominu, so zapisali na spletnih straneh MZZ.

V procesu pogajanj je Miran Mejak s svojim znanjem, izkušenostjo in modrostjo vodil slovensko delegacijo in odločilno pripomogel, da je bilo končno kompromisno besedilo sporazuma o vprašanjih nasledstva potrjeno in sprejeto. Popolna uresničitev sporazuma o vprašanjih nasledstva je še danes eden od osrednjih ciljev slovenske zunanje politike, h kateremu stremi zunanje ministrstvo.

Pet držav naslednic nekdanje SFRJ – Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Makedonija, Slovenija in tedanja Zvezna republika Jugoslavija – je 29. maja 2001 na Dunaju podpisalo sporazum o vprašanjih nasledstva. Ta je pomenil zaključek desetletnega nestabilnega obdobja po razpadu nekdanje skupne države in je omogočil normalizacijo odnosov med državami, ki so bile še nedolgo tega na nasprotnih straneh oboroženih spopadov, še poudarjajo na spletni strani ministrstva.