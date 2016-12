Umrl je Drago Ferfolja

LJUBLJANA – V sredo je umrl Drago Ferfolja, med drugim namestnik predsednika nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) in vodja prodaje motorne elektro opreme v družbi Mahle Letrika, je danes objavil SDH.

Ferfolja, rojen leta 1956, je bil doktor ekonomskih znanosti, ki je svojo poslovno pot dolgo časa gradil v mednarodni skupini Letrika, kjer je opravljal različne izvršne funkcije in bil član tudi nekaterih nadzornih svetov slovenskih družb.

Za člana nadzornega sveta SDH ga je državni zbor imenoval 17. julija 2015. »Bil je izkušen in zelo spoštovan član nadzornega sveta SDH. Z izjemnim občutkom za sodelovanje je delovanju nadzornega sveta SDH tudi s svojimi jasnimi, kakovostnimi in argumentiranimi stališči pustil neizbrisen pečat,« so zapisali v SDH.

SDH je o predčasnem prenehanju mandata namestnika predsednika nadzornega sveta SDH obvestil državni zbor, ki na predlog vlade imenuje člane nadzornega sveta SDH, ter vlado in ministrstvo za finance.

Nadzorni svet SDH bo v kratkem imenoval tudi novega namestnika predsednika nadzornega sveta in nadomestnega člana komisije nadzornega sveta SDH za tveganja. Nadzorni svet SDH ostaja sklepčen in deluje nemoteno ter sprejema vse potrebne odločitve, je še objavil SDH.