Umrl je Bojan Kovačič

LJUBLJANA – V 68. letu starosti je umrl slikar, grafik in dolgoletni profesor grafike na oddelku likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani Bojan Kovačič. Novico o njegovi smrti so sporočili iz Narodne galerije, kjer so leta 2011 z razstavo predstavili njegove grafike in risbe, ki jih je doniral za zbirko galerije, je poročalo Delo v spletni izdaji.

V Sežani rojeni Bojan Kovačič je leta 1975 diplomiral na milanski umetnostni akademiji Brera in nato dve leti kasneje na ljubljanski akademiji pri Bogdanu Borčiću in Marjanu Pogačniku končal še grafično specialko. Ukvarjal se je predvsem z grafiko globokega tiska in ustvarjal v ciklih.

Njegovemu ustvarjanju je bilo mogoče slediti na 26 samostojnih razstavah, sodeloval pa je tudi na 60 skupinskih, tako v razstaviščih v slovenskem kot mednarodnem prostoru. Pomembno je bilo tudi njegovo pedagoško delo: sprva je bil asistent za grafiko na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, zatem pa docent za področje grafike na oddelku likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

V Narodni galeriji v Ljubljani so leta 2011 z razstavo Bojan Kovačič: Grafika/risba predstavili njegove grafike in risbe, ki jih je podaril galeriji, s tamkajšnjim pedagoško-andragoškim oddelkom pa je vrsto let sodeloval kot vodja delavnic grafičnega tiska.

Takrat so v Narodni galeriji zapisali, da je Bojan Kovačič ustvarjalec, ki izstopa, poslanstvo razstave pa je bilo predstaviti njegovo delo, ki je kljub svoji kakovosti premalo poznano. Dodali so, da se je Kovačičev zreli likovni izraz oblikoval v okviru avtopoetik, osebnih idiolektov, ki so v slovenski umetnosti vzdrževali modernizem v postmodernizmu do 90. let 20. stoletja.

»V grafiki je zasledoval način neposrednega izraza, ki ga je izvajal iz izkušnje avtomatske risbe v 80. letih minulega stoletja. Vendar se je izkazalo, da je procesualnost grafike ovira neposrednemu izrazu geste. Kar koli grafik napravi z grafično ploščo, na odtisu je sled vedno nekaj drugega. To je temeljno Kovačičevo spoznanje,« so zapisali.