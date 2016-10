Umori brez morilca – posebna izdaja Slovenskih novic

Slovenska statistika nasilnih kaznivih dejanj, opredeljenih kot umor, uboj, poskus umora, napeljevanje ali pomoč pri dejanju, je od osamosvojitve Slovenije do danes kar precej zajetna. V petindvajsetih letih je bilo 1598 takih dejanj. Policija jih je večino uspešno preiskala, kljub temu pa iz obdobja od 1991 do 2015 – po najnovejših uradnih podatkih – policija obravnava še šestindvajset (26) neraziskanih umorov in ubojev.

Poleg tega obravnava še vsaj štiri (4) smrtne primere, ki so posledica povzročitve telesnih poškodb, in najmanj šest (6) primerov pogrešanih oseb, za katere obstaja sicer še nepotrjen sum umora. Torej ostaja skupaj najmanj šestintrideset (36) tragičnih in krvavih zgodb brez epiloga.

Številni neraziskani umori so pozabljeni

Preiskave vseh teh primerov še potekajo, zagotavljajo na generalni policijski upravi. »Ko se pojavijo kakšne nove metode odkrivanja oziroma karkoli, kar bi lahko pomagalo pri preiskavah, gremo znova skozi te stare primere in pogledamo, ali se da še kaj dopolniti. Sodelujemo tudi s tujino,« pravi Damjan Miklič, višji kriminalistični inšpektor v oddelku za krvne in seksualne delikte uprave kriminalistične policije.

Številna od teh dejanj so v javnosti že pozabljena, mi pa smo se lotili obnove. Na policijskih upravah po Sloveniji smo poskušali poiskati odgovore na doslej neodgovorjena vprašanja o dolgotrajnih preiskavah. Znano je, da radovedneže največkrat odpravijo z odgovorom »V interesu preiskave ne dajemo izjav!«, z nami pa so bili prizanesljivejši in izvedeli smo kar nekaj novih dejstev o posameznih nepojasnjenih umorih.

Posebna izdaja Slovenskih novic »Umori brez morilca« bo v prodaji od 28. oktobra na vseh večjih prodajnih mestih.