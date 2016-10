Umik oddaje o JLA  naj bi bil le napaka

LJUBLJANA, KOPER – Nekdanji vojni dopisnik POP TV dr. Valentin Areh je posnel dokumentarec o Jugoslovanski ljudski armadi (JLA), ki je bila vse do dokončnega razpada eden od ključnih varuhov Titove Jugoslavije. Dokumentarec so do včeraj na prvem programu javne TV Slovenija prikazali le enkrat, samo pred tremi dnevi, 25. oktobra zvečer, takoj po televizijskem prenosu koprske proslave ob dnevu suverenosti, ki je bila ob 25. obletnici umika zadnjih vojakov agresorske JLA v skladu s tako imenovanim Brionskim sporazumom. Potem je dokumentarec nepojasnjeno izpuhtel celo iz arhiva že prikazanih TV-oddaj. Na spletnem naslovu http://4d.rtvslo.si/arhiv/dosje/174433897 je ostal le napis, da »posnetek z izbranim ID-jem ne obstaja«. MMC RTV Slovenija je o domnevnih razlogih za takšno cenzuro arhiva v sredo zvečer na twitterju objavil: »Žal za oddajo 'Dosje: JLA' nimamo urejenih vseh avtorskih pravic za spletno arhiviranje, zato je ni več na voljo v arhivu.« Je bil razlog za umik res zgolj to, da so po pomoti v arhiv že prikazanih oddaj, dostopen javnosti, shranili prvo različico dokumentarca, v kateri pa so bili vključeni tudi posnetki zločinskega letalskega napada JLA na kolono osebnih avtomobilov in tovornjakov pri Medvedjeku, za prikazovanje katerih si TVS in Areh nista pravočasno priskrbela dovoljenja njihovega avtorja oziroma snemalca? Je, torej, le šlo za napako? Če že, je napaka bila kvečjemu to, da so v arhiv dali različico dokumentarca, ki jo je bilo potem treba od tam umakniti.

