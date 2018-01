Umetniki v galerijo prispevali 16.000 del

LJUBLJANA –Narodna galerija, ki letos praznuje 100-letnico, je umetnostni muzej z eno najdaljših tradicij v Sloveniji. Jubilejno leto bodo med drugim proslavili z veliko razstavo del ene najbolj priljubljenih slovenskih umetnic, slikarke Ivane Kobilca.

Premalo prostora

»Strokovnjaki v tej instituciji so si vedno prizadevali za oblikovanje čim popolnejše zbirke likovne ustvarjalnosti od srednjega veka do sredine 20. stoletja, trudili so se za študij te zbirke, za njeno hranjenje, ustrezno varovanje in razstavljanje,« pravi direktorica Narodne galerije Barbara Jaki. »Oblikovali so visoke standarde pri vseh nalogah, ki so povezane z življenjem umetnin.«



Ena od pomembnih misij umetnostnega muzeja je, da zagotovi kar najtrajnejšo možnost razstavljanja umetnin. »Od začetkov leta 1918 se je Narodna galerija spopadala s prostorskimi težavami in jih vsa desetletja sproti reševala, tudi še potem, ko je leta 1925 dobila domovanje v Narodnem domu in je v tej stavbi leta 1928 postavila prvo stalno zbirko. Skupaj z naraščajočim številom umetnin se je večala prostorska stiska. Ob splošnem tehnološkem napredku in moderniziranih doktrinah muzejske stroke so se razvijale tudi zahteve po oblikovanju primernega okolja za umetnine. Matična palača Narodne galerije, Narodni dom, stavba s konca 19. stoletja, je postala premajhna in neustrezna. Dr. Anica Cevc, ravnateljica v letih 1965–1991, si je zelo prizadevala za prostorsko razširitev. Pridobila je parcelo na severni strani Narodnega doma in z arhitektom Edvardom Ravnikarjem zasnovala véliko Narodno galerijo,« je še povedala Jakijeva.



Identiteta in nacionalni ponos

Od januarja lani ima Narodna galerija imenitno preurejene prostore, kamor še posebno vabijo umetnine slovenskih likovnic in likovnikov, ki so ustvarjali v minulih stoletjih, vse od 110 cm visokega Križanega iz leta okoli 1200 naprej. To je najstarejša umetnina v zbirki Narodne galerije in izvira iz okolice Cerknice ali Vrhnike.

Zbirka, ki jo zagotovo lahko imenujemo enciklopedija likovne umetnosti na Slovenskem od visokega srednjega veka do sredine 20. stoletja, obsega več kot 16.000 umetnin. »S prostorskim povečanjem smo omogočili fluiden prehod med vsemi tremi stavbami in med vsemi prostori stalne postavitve, ki zdaj merijo 3100 m2,« pravi Barbara Jaki. »Zbirko smo povečali za več kot tretjino del – odslej je v njej 613 eksponatov – in jo vsebinsko izpopolnili. Prepričani smo, da smo zasnovali umetnostni muzej, ki bo kar najprijaznejši do obiskovalcev. Nacionalna stalna zbirka in njeno urejeno domovanje sta orientacijska točka za oblikovanje naše identitete in našega ponosa.«



Palačo Narodnega doma v Ljubljani so zgradili med vsesplošnim avstro-ogrskim razmahom utrjevanja nacionalne zavesti, čitalništva in samozavesti slovenskega meščanstva v takrat dvojezični Ljubljani. Zaradi pomanjkanja denarja so dom začeli graditi šele leta 1894, slavnostno pa so ga odprli oktobra 1896. Cilj je bila predvsem pridobitev reprezentančnih prostorov za društveno in družabno delovanje slovenskih meščanov proti ponemčevanju.



3100 kvadratnih metrov meri površina stalne postavitve.

V finančni zagati

Gradnjo je vodilo Društvo Narodni dom, ki je bilo ustanovljeno 20. decembra 1881, ko je peterica rodoljubov, Ivan Hribar, dr.Alfonz Moschè, Ivan Murnik, Fran Potočnik in dr. Alfonz Stare, vložila deželni vladi v potrditev prva društvena pravila. Zbiranje potrebnih sredstev so vodili posebni odbori in s tem namenom je bila ustanovljena tudi Krajcarska družba. Za gradnjo so prvotno predvideli največ 200.000 goldinarjev. Gradnja se je marca 1894 lahko začela, 1. septembra istega leta pa je bila palača pod streho. Slavnostno odprtje je bilo 10. oktobra 1896.



Končni račun so sklenili pri 220.000 goldinarjih in že med gradnjo so se začeli zadolževati pri Mestni hranilnici, po poplačilu vseh dolgov pa naj bi lastnik stavbe postalo društvo Slovenska matica. Zaradi visokih dolgov in stroškov vzdrževanja in glede na nizke prihodke se je Društvo Narodni dom tudi po odprtju stavbe spopadalo z velikimi finančni težavami.



Društvo Narodna galerija je bilo ustanovljeno 18. septembra 1918, ko se je pripravljalni odbor, ki so ga vodili Leo Souvan, Ivan Franke, Rihard Jakopič, Josip Regali in Avgust Bukovic, zbral na prvem občem zboru. Poleg ustanovitve zbirke je bila njihov cilj tudi gradnja namenske zgradbe ali pridobitev poslopja za slovensko umetnostno galerijo. Leta 1920 so od Mestne občine Ljubljana pridobili pet sob v Kresiji. Ob naraščanju društvene zbirke je postajala prostorska problematika vedno bolj žgoča. Kot rešitev za stalno zbirko in za depoje se je pokazala pridobitev nadstropja Narodnega doma, pritličje pa naj bi si razdelila Sokol in Akademija znanosti in umetnosti.

Dokončni dogovor med Narodno galerijo in Sokolom je bil sklenjen šele 16. avgusta 1928, ko je Mestni magistrat ljubljanski potrdil razdelitev prostorov med društvoma.

Po dolgotrajnih pogajanjih je Društvo Narodna galerija svoj inventar novembra 1926 le preselilo v Narodni dom, ki ga je bilo za potrebe galerije nujno tudi prenoviti. Najbolj napeti so bili odnosi s telovadnim društvom Sokol. Dokončni dogovor med Narodno galerijo in Sokolom je bil sklenjen šele 16. avgusta 1928, ko je Mestni magistrat ljubljanski potrdil razdelitev prostorov med društvoma. Tako so 16. decembra 1928 slovesno odprli prvo stalno razstavo v nadstropju Narodnega doma, hkrati pa zaznamovali 10-letnico društva.