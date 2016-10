Umetniki obrali trto prijateljstva

PLITVICA – Na vinogradniškem posestvu Steyer v Plitvici pri Gornji Radgoni in na Plitvičkem Vrhu je potekalo prvo likovno ustvarjalno srečanje – likovna kolonija Steyer 2016, ki je pritegnila 12 umetnikov iz Slovenije in tujine. Ker umetnost, kultura in vino spadajo skupaj, se je namreč tudi družina Steyer odločila še bolj povezati vino in umetnost ter razviti nove prijateljske vezi prek likovne zgodbe, kar je privedlo do omenjenega tridnevnega likovnega druženja. Steyerjevi so poskrbeli za prijetno nastanitev, manjkalo ni niti dobre hrane in seveda njihove vrhunske kapljice, ki je tokrat likovnim ustvarjalcem dala novega ustvarjalnega navdiha. Vsak udeleženec je pripravil dva izdelka za posebno razstavo, ki je predvidena v dneh okoli martinovega. Ustvarjalci so po eno likovno delo podarili hiši in tako bodo del stalne zbirke umetniških del družine Steyer.



Že dobro leto po odprtju prenovljenega in razširjenega vinogradniško-turističnega posestva Steyer v Plitvici sta se lastnika Danilo in Magda Steyer odločila še za dodatno kulturno dejavnost v obliki prve mednarodne likovne kolonije z ambicijo, da bi postala vsakoletna. Vinogradniško posestvo obsega turistično kmetijo, vinsko in arhivsko klet z vinsko banko, sušilnico za grozdje ter prostora za kuhanje žganja in pridelavo olja. V velikem poslovnem objektu je na voljo mnogo prostorov za razne kulturne dejavnosti, še posebno se zdijo primerni za likovno ustvarjalnost, saj lahko »prav vsak udeleženec najde svoj kotiček, tako zunaj kot znotraj sodobno urejene stavbe,« pojasnjuje udeleženka Tatjana Mijatovič, sicer predsednica Likovnega društva Gornja Radgona.



Prve mednarodne likovne kolonije Steyer 2016 se je udeležilo 12 priznanih umetniških ustvarjalcev iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije, in sicer: akad. slik. prof. Bogdan Čobal, prof. dr. Matjaž Duh, Gerhard Guttmann, akad. slik. Rado Jerič, Robert Jurak, Tatjana Mijatovič, Dražen Pavlović, Vinko Prislan, Niko Ribič, akad. slik. Vida Slivniker, Viktor Šest in Dana Štrucelj, dogajanje pa je spremljal likovni kritik Mario Berdič. Sodelujoči so se udeležili tudi simbolične trgatve trte prijateljstva, ki spada k ampelografskemu vrtu, kjer imajo zasajene svoje trte tudi številne znane slovenske osebnosti.



Omeniti je treba še zanimiv kovaški muzej, saj je leta 1934 na tem kraju Jožef Steyer zgradil kovaško delavnico in domačijo, iz katere se je pozneje razvilo pričujoče vinogradništvo. Glede na raznolike možnosti črpanja umetniškega navdiha so zagotovo nastala zanimiva dela, ki bodo na ogled novembra istega leta neposredno na domačiji Steyer, seveda ob nepogrešljivem spremnem katalogu.