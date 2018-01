Umetnike bodo izselili s silo

NOVO MESTO – Nobenega dvoma ni več: alternativni umetniki, ki bivajo in ustvarjajo v novomeškem narodnem domu, bomo morali zapustiti stavbo, katere lastnica je Mestna občina Novo mesto. Tako je odločilo tudi sodišče, sodba je pravnomočna. In jasno je tudi, da narodnega doma, tako imenovanega Sokolca, ki je zadnja leta resnično mestna sramota, ne bodo zapustili prostovoljno. Torej bo potrebna sila.

Zaprl se bo v sobo

»Zaprl se bom v sobo in ne bom šel ven,« je skomignil Sebastjan Šeremet, vodja alternativnih umetnikov, žalosten in razočaran hkrati, saj mu ne sodišča ne občinske oblasti ni uspelo prepričati, da bi lahko obnova potekala kljub temu, da bi umetniki domovali v narodnem domu, kot je bilo to mogoče v Mariboru. Da je narodni dom res nujno obnoviti, so že leta opozarjali tudi njegovi uporabniki, čeprav so ves čas upali, da bodo lahko ostali tam, alternativnega prostora za njihovo ustvarjanje namreč ni. »Boli me, ko berem negativne komentarje v stilu, da smo pijavke sistema. A v življenju nisem imel bančnega računa in ga niti nikoli ne bom imel. Koliko socialne pomoči sem torej lahko prejel? Živim od slikanja, od alternativnih projektov. A to je životarjenje, zato smo tudi v Sokolcu. Tu smo ljudje, ki nimamo kam iti. Denarja nimamo, če bi ga imeli, ne bi bili tu,« priznava Šeremet in poudarja, da so razmere tam neprimerne. Stavba je v razpadajočem stanju, to je vidno že od zunaj; omet odpada, več oken je namesto s stekli zaščitenih s polivinilom, kar še dodatno hladi prostore, ki jih umetniki ogrevajo z električnimi radiatorji, stroške pač plačuje občina.

