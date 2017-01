UKC Maribor izdal prepoved

MARIBOR – »Zaradi povečanega števila bolnikov z respiratornimi infekti so v UKC Maribor obiski do nadaljnjega prepovedani. Prosimo za razumevanje,« so sporočili iz službe za stike z javnostjo UKC Maribor.

Že v četrtek so podobno sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra , kjer prav tako beležijo povečano število bolnikov z virusnimi okužbami dihal in gripo.