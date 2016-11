Uhajanje informacij iz Gorenja pod drobnogledom NPU, Panasonic jih je nogiral

VELENJE – Panasonic ne bo prevzel Gorenja, saj so v japonski korporaciji po opravljenem skrbnem pregledu ugotovili, da povečanje lastniškega deleža v Gorenju ni skladno z njihovo trenutno investicijsko strategijo, so sporočili iz velenjske družbe. Nadzorni svet in uprava Gorenja medtem zatrjujeta, da ta odločitev ne vpliva na cilje in razvoj skupine Gorenje.

Pisal Bobincu

Kot so danes sporočili iz Gorenja, so od enega od direktorjev Panasonica Tetsura Homme prejeli obvestilo, naslovljeno na predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca, v katerem japonska korporacija pojasnjuje odločitev glede povečanja lastniškega deleža v Gorenju.

Po navedbah Japoncev so po opravljenem skrbnem pregledu zaključili proces vrednotenja in presoje, upoštevajoč vse relevantne dejavnike, kot so med drugim trenutne razmere na trgu in trenutna Gorenjeva lastniška struktura.

»Zato vas skladno s sporazumom o strateškem partnerstvu obveščamo, da Panasonic trenutno ne more nadaljevati aktivnosti za povečanje lastniškega deleža v Gorenju in ne bo nadaljeval prevzemnega postopka. Zelo cenimo naše poslovno sodelovanje z Gorenjem in se nadejamo nadaljevanja našega partnerstva tudi v bodoče,« so še zapisali v Panasonicu.

Od julija so jih pregledovali

Nadzorni svet in uprava Gorenja ob tej novici poudarjata, da odločitev Panasonica, da trenutno ne nadaljuje povečevanja lastniškega deleža v družbi, v ničemer ne vpliva na cilje in samostojen razvoj skupine Gorenje, ki jih je družba začrtala v strateškem načrtu. V Velenju poudarjajo, da skladno s cilji skupina Gorenje že v prvem letu uresničevanja strateškega načrta dosega več kot 50-odstotno rast dobička iz poslovanja ter bo predvidoma ustvarila za leto 2016 načrtovani čisti dobiček v višini 7,6 milijona evrov. Gorenje in Panasonic pa bosta nadaljevala poslovno sodelovanje na različnih področjih, kot sta ga skupno zastavila v dogovoru o strateškem partnerstvu, so zatrdili. Panasonic ima v Gorenju nekaj manj kot 11-odstotni lastniški delež, skrbni pregled v Gorenju, ki ga je začel julija, pa je končal konec septembra.

Vedel je tudi premier Cerar

Dogovor med Gorenjevo upravo in japonskim koncernom o izvedbi skrbnega pregleda je sicer odmeval v javnosti. Informacijo o njem je Gorenje namreč objavilo 25. julija, a se je kmalu po tem izkazalo, da je uprava objavo odložila. Prvi mož Gorenja Bobinac je med drugim o skrbnem pregledu pet dni pred javno objavo obvestil premierja Mira Cerarja.

V nekaterih medijih je to vzbudilo vprašanja, kdo vse je to notranjo informacijo poznal in ali se je kdo zaradi nje okoristil. Uhajanje notranjih informacij iz Gorenja je pod drobnogled vzel tudi Nacionalni preiskovalni urad.