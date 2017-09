Udarila strela, drevo zaprlo cesto

LJUBLJANA – Vikend se je začel tako, kot so vremenoslovci napovedali – mokro in hladno. Že v noči na soboto je vreme po državi povzročilo nekaj nevšečnosti, še več jih pričakujemo čez dan in v nedeljo.

Malo pred 23. uro zvečer je na Vegovi ulici v Kopru meteorna voda zalila stanovanje. Gasilci JZ GB Koper so prečrpali okoli dva kubična metra vode. Okoli polnoči je v Bobkovi ulici v Ilirski Bistrici strela udarila v električno omarico. Zaradi udara je prišlo do vžiga centralne peči. Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, ki so pogasili peč, dežurni delavec pa je izklopil elektriko, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Čez noč je bilo bolj ali manj mirno. Malo pred šesto uro zjutraj je na Lackovi cesti v Mariboru drevo padlo čez cestišče. Posredovali so gasilci GB Maribor, ki so drevo odstranili in cesto očistili. Ob 6.18 je na cesto Muretinci–Dolane, občina Gorišnica, drevo padlo na cestišče. Dežurni delavci Cestnega podjetja Ptuj so drevo odstranili.

Ob 7.15 so zapisali, da se je na cesto Kotredež–Jesenovo na območju Zagorja ob Savi podrlo drevo in zaprlo cesto, čez nekaj časa pa je veter v Ljubljani odkril streho. Gasilci so morali v Litiji črpati vodo, je še poročala uprava za zašlito in reševanje.

