Učitelj Jože

Sreča me je objela že v osnovni šoli. Materinščina se mi je priljubila ob naboru zanimivih in ne duhamornih knjig za obvezno domače branje, pri matematiki in fiziki smo imeli komaj diplomirano brihto, ki je vedela, da bo prihodnost prežeta z računalniki, angleške nepravilne glagole mi je v betico vbijala babica Anžeta Kopitarja. Čeprav še danes komaj spacam vkup hišo, sonce in drevo na list papirja, je bil likovni pouk vzorčni primer vzgoje in izobraževanja.



Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.