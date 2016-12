Učenci na mrazu, učitelji na toplem

KRANJ, ŠENTJERNEJ – Osnovnošolski dnevi so bili za številne starejše bralce precej drugačni, kot jih doživlja današnja mladina – tablice so obratovale na kredo (in ne na elektriko kot dandanašnji), marsikdo je tja odhlačal bos in lačen, v nekaterih obdobjih pa v šolah sploh niso smeli govoriti slovensko. A nekatera razmerja se do zdaj niso spremenila: tako lahko v katerem bolj oddaljenem in redko poseljenem kraju še srečate otroka, ki z veliko torbo hodi peš navkreber v hrib, potem ko ga je šolski avtobus odložil ob lokalni cesti. Za nekatere pri nas se razdalje še niso zmanjšale.

