Ubijalski virus  pred našimi vrati

LJUBLJANA – Pred mesecem so tuji mediji pisali o malce presenetljivem odkritju znanstvenikov, da se je virus ptičje gripe s pticami selivkami naselil tudi na Antarktiki, kjer naj bi že okužil pingvine. Z južnim polom res nimamo veliko kontaktov, a znanstvenike je zmrazilo ob spoznanju, da se virus širi po svetu in se hkrati spreminja v najrazličnejše inačice hitreje, kot so do zdaj mislili. A Antarktika je daleč.



Toda že pred dnevi so nemške oblasti potrdile, da so v kraju Bekes na Madžarskem na neki puranji farmi odkrili virus H5N8. Gre za tip smrtno nevarnega virusa ptičje gripe, ki ga do zdaj v Evropi ni bilo.



Kako je zašel v Nemčijo, na Poljsko, Madžarsko..., ni znano, strokovnjaki vedo le, da je moril po farmah v Južni Koreji in povzročil ogromno gospodarsko škodo.



Virus H5N8 je velik problem, saj se širi z divjimi vodnimi pticami, kot so labodi, race in druge.



No, skoraj hkrati kot na Madžarskem so na jezeru Konstance na tromeji Avstrije, Švice in Nemčije odkrili virus pri stotniji vodnih ptic. Šef nacionalnega laboratorija v Nemčiji Thomas C. Mettenleiter je brez zadržkov izjavil: »Priča smo epidemiji virusa ptičje gripe med divjimi pticami.« Ali izjava, ki jo strokovnjaki le redko izrečejo, govori, da je stvar zelo resna?

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.