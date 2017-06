Ubijalska bakterija ljubezni

Blage želodčne težave ali hujšanje in izguba teka spadajo med zgodnje simptome raka želodca, a ker so zelo nedoločljivi, jih večina ljudi spregleda, pripisuje čemu drugemu. Z napredovanjem bolezni postajajo izrazitejši, zato pozornost ne bo odveč. Med opozorilne znake spadajo prebavne težave, zgaga, bolečine v trebuhu, izguba teka, občutek napihnjenosti že po zaužitju majhne količine hrane, driska ali zaprtje, splošna šibkost in utrujenost, temne lise v blatu, bruhanje krvi. Ob kakršnih kolih težavah se posvetujte z zdravnikom, ki vas bo po potrebi napotil k specialistu gastroenterologu, ta pa bo z natančnim pregledom odkril, ali so težave posledica želodčne razjede, raka ali drugega vzroka. »Slovenija spada v skupino držav, ki ima srednjo do visoko stopnjo pojavnosti raka na želodcu. Pri nas v povprečju zboli 470 bolnikov, na žalost jih 72 odstotkov kljub intenzivnim prizadevanjem onkologov, kirurgov in radioterapevtov te bolezni ne preživi in v letu oziroma dveh umre,« je o eni najbolj zahrbtnih rakavih bolezni iz skupine rakov prebavil povedal prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med., spec. internist, gastroenterolog, predsednik Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo (SZGH).

