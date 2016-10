Uber za Slovenijo

Slovenija je mala dežela, v kateri različne interesne skupine poskušajo na vsak način preprečiti konkurenco, da bi lahko na račun porabnikov še naprej uživale v svojih rentah. Zato nas ne bi smelo presenetiti, da se nekateri tako borijo proti inovativnim poslovnim modelom, ki delujejo povsod po svetu in od katerih imajo koristi vsi, razen tistih, ki želijo lokalne monopole. Zadnji takšen primer je poskus vstopa Uberja v Slovenijo. Uber ni nič drugega kot poslovni model, ki omogoča, da lahko lastniki avtomobilov, ki imajo čas in voljo dodatno zaslužiti, ponudijo prevozno storitev tistim uporabnikom, ki potrebujejo hiter in zelo poceni prevoz. Uber deluje tako, da s pomočjo GPS na svojem telefonu poiščete najbližjega dostopnega ponudnika prevozne storitve. Cilj je, da na ta način stranka dobi najcenejši prevoz najpozneje v petih minutah.

