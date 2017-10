Tvit Vinka Gorenaka o FDV

LJUBLJANA – Twitter je praktično orodje za razširjanje vesti. Pisec mora biti kratek in jedrnat, doseg pa je odvisen od zanimivosti objave.

Bralcem se je tokrat zdel zanimiv, predvsem pa zabaven, zapis poslanca SDS Vinka Gorenaka. Objavil je tole:

Tomaž na FDV jim možgane "scentrifugirajo" v levo tako, da je na desni "vakum" hrbtenico pa jim "zamenjajo" s tako narejeno iz plastelina. — dr. Vinko Gorenak (@drVinkoGorenak) October 10, 2017

Zadeva se je pošiljatelju zdela zabavna iz treh razlogov:

1. Tomaž Lisec, ki ga Gorenak omenja v tvitu, je diplomiral na FDV (fakulteti za družbene vede), smer politologija, in je poslanec SDS.

2. Leta 2009 je študij na FDV začel Žan Mahnič, prav tako poslanec SDS. Ni podatka, da bi ga zaključil.

3. Univerzitetni diplomirani obramboslovec je tudi Janez Janša, predsednik SDS, in sicer je izobrazbo pridobil na fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, ki se je kasneje preimenovala v FDV.

Na Gorenakovo objavo se je odzval tudi nekdanji poslanec Franci Kek:

Ne tako grdo o Janši, Mahniču .... — Franci Kek (@FranciKek) October 11, 2017

Gorenak je izobrazbo, vse do doktorskega naziva, pridobil na Fakulteti za organizacijske vede Kranj (prvič je sicer diplomiral na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru).