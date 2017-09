Turki na Gospodarcu, morda kmalu še hotel

LJUBLJANA – V Slovenijo je vstopil prvi mednarodni profesionalni organizator kongresne dejavnosti. Gre za turško družbo Dekon iz Istanbula. Družba je polovični lastnik slovensko-turškega podjetja Dekon.si, drugo polovico ima v lasti ljubljansko Gospodarsko razstavišče.

Presenetljiva novica ima ozadje. Lansko in letošnje leto je zaznamoval terorizem, še posebno v Turčiji, ki je z Istanbulom (poleg Dunaja, Prage in Budimpešte ter Barcelone, Pariza in Londona) sestavljal prvo ligo kongresnega turizma. Turčija je zdaj kongresno obglavljena, zato so se vodilni možje v turškem podjetju odločili povezati s Slovenci – v Sloveniji.

»Slovenija je kongresno privlačen trg,« pravi Špela Terpin z ljubljanskega Gospodarskega razstavišča. Pojasnjuje, da gre v primeru slovenske veje turškega Dekona za mešano podjetje, ki je v polovični lasti Ljubljane oz. GR (lastnik GR je Mestna občina Ljubljana z županom Zoranom Jankovićem na čelu, ki je po naših neuradnih informacijah tudi dal žegen za presenetljiv turški vstop na ljubljansko sejmišče), 26-odstotni lastnik je Čengiz Korkmaz, prvi mož turške skupine (in lastnik), 24-odstokov pa je v lasti skupine Dekon Turčija.

