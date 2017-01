Türk, ki mu je predsedniško funkcijo speljal Pahor, naj bi spet kandidiral

LJUBLJANA – Nekdanji predsednik države Danilo Türk, ki je po porazu na predsedniških volitvah proti Borutu Pahorju neuspeh doživel tudi kot kandidat za generalnega sekretarja OZN, si menda želi nove tekme. Kot poroča Pozareport.si, naj bi spet naskakoval funkcijo v tujini, tokrat naj bi se spogledoval s funkcijo generalnega sekretarja Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE, OSCE – Organization for Security and Co-operation in Europe), ki ima sedež na Dunaju.

Lambertu Zannierju se mandat na tej funkciji izteče 1. julija 2017, Türka pa naj bi na ta položaj forsirali z argumentom, da se je dobro odrezal pri kandidaturi za OZN.

OVSE je organizacija, ki združuje 57 držav, poleg evropskih še Združene države Amerike, Kanado in Rusijo. Kandidatura nekdanjega predsednika Slovenije naj bi bila sicer še v povojih in še ni bila javno izražena. Tudi tokrat bo Türk za kandidaturo potreboval podporo Cerarjeve vlade in podporo predsednika države Boruta Pahorja. Temu se sicer letos izteka mandat, je pa že napovedal vnovično kandidaturo.