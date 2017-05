Turizem gre skozi želodec

Obstoječi turistični ponudbi youth hostla Ars Viva iz Podcerkve v Loški dolini, prenočitvenim zmogljivostim in kulturnemu dogajanju, ki je v celoti usmerjeno k dostopnemu turizmu, želimo dodati še športno dejavnost, ki bo nadgradila ponudbo dostopnega in trajnostnega turizma notranjsko-kraške regije,« pravi Urša Telič Miler. »Pomanjkanje tovrstne ponudbe je zelo opazno, kljub naraščajočemu številu popotnikov s posebnimi potrebami. Naš cilj ni le ponuditi nov turistični produkt, temveč usmeriti pozornost k promociji aktivnega preživljanja časa med gibalno oviranimi osebami. Kot prvo športno dejavnost, ki bo prilagojena gibalno oviranim, smo si izbrali kolesarstvo. Ta športna dejavnost je zaradi visokih stroškov nabave prilagojenih koles velikokrat nedostopna. V ta namen želimo omogočiti preizkus specializiranih koles kot tudi najem na lokaciji Ars Vive.«



Vsekakor bo zanimivo kulinarično popotovanje z muzejskim vlakom. »Na tem vlaku, ki vozi po bohinjski progi, bomo postavili nov produkt, v katerem bomo povezali strokovno znanje profesorjev višje šole za gostinstvo in turizem, dijakov različnih smeri te šole (program gostinstvo, program turizem) ter znanje in izkušnje organizatorja obstoječih izletov z muzejskimi vlaki ter trgu ponudili novo visokokakovostno doživetje,« so zapisali predlagatelji. »Cilj je dolgoročno sodelovanje, ki bo zagotavljalo vedno sveže in strokovno preverjene vsebine na vlaku ter kakovostno in sodobno izvedbo vsebin. Študentje bodo s produktom rasli in ga soustvarjali, kar pomeni, da bodo pozneje zelo dobri promotorji. Večina študentov je iz okolij, po katerih poteka bohinjska proga, kar bo pospešilo umestitev produkta v lokalno okolje in njegov razvoj. Študenti bodo sodelovali tudi pri trženju in s tem odpirali nove prodajne poti in produkt približali mlajši generaciji. V pilotni izvedbi novega produkta Kulinarično popotovanje z muzejskim vlakom 13. maja bodo študentje na vlaku stregli jedi, kot sta maslovnik in šebreljski želodec, potniki bodo željo potešili s tradicionalnimi pijačami, kot so liker iz tepk, jabolčnik, vino … Po receptih, ki so jih predlagali skupaj z mentorji, bodo kosilo skuhali tudi v gostišču v Goriških brdih (telečji žvarcet, polenta in višnjeva sladica). Vsi udeleženci na vlaku bodo prejeli kulinarični spominek. Študentje bodo sodelovali v animacijskem programu ter pri vodenju in trženju produkta.«



Tretjega letošnjega snovalca se bodo razveselili ljubitelji plezanja. »Ponujamo turistično-storitveno dejavnostjo na območju Kraškega roba (Tržaški zaliv, zaledje slovenske obale, severna Istra),« pravi Jurij Ravnik o svoji turistični zamisli. »Ne gre za tradicionalno turistično ponudbo, temveč za razvoj športnoplezalnih počitnic. Gre za panogo v turistični ponudbi, ki je v tujini, predvsem v Španiji, že dobro razvita, v Sloveniji pa tako rekoč še ne obstaja. Plezalne počitnice v povprečju trajajo en teden. V aranžma so vključeni prevoz z letališča in nazaj, prenočišče in hrana, prevozi od nastanitve do lokacije plezanja, vsa potrebna oprema in seveda inštruktor plezanja oziroma vodnik. Gostje si sami organizirajo polet do destinacije, organizator jim pomaga z nasveti in informacijami o najbližjih letališčih. Naša ponudba vključuje tudi vodene oglede lokalnih znamenitosti pod vodstvom izkušenega vodnika. Regija namreč ponuja ogromno zgodovinsko, umetnostnozgodovinsko, geografsko in športno (kolesarske in pohodne poti) zanimivih destinacij. Poleg tega s tovrstno ponudbo prispevamo k boljši prepoznavnosti in razvoju primorskega zaledja, ki ga večje turistične agencije neupravičeno izpuščajo. Gre za dodatek k plezalnim počitnicam, ki ga nismo zasledili pri nobenem tujem ponudniku tovrstnih počitnic.«



Letošnji četrti snovalec se je dotaknil področja spominkov. V nasičeni kategoriji spominkov je izziv postreči z nečim novim. Zgodba o zmaju in pehtranu ima že v imenu to, kar turiste izjemno privlači: zgodbo. Razvoj kulinaričnih spominkov Dragon Fire bo temeljil na izrazito lokalni sestavini, na pehtranu, ki ga bodo kreativno združili v zgodbo z zmajem, najbolj prepoznavnim ljubljanskim simbolom.



Desetčlanska strokovna komisija je finaliste snovalca 2017 v prvem krogu izbrala na podlagi prijavnic in poslovnih načrtov med 45 idejami, osem polfinalistov se je predstavilo v živo. Nato je komisija izbrala štiri finaliste (lani tri); ob upoštevanju kriterijev za izbor, ki vključujejo stopnjo novosti v slovenskem turističnem, geografskem in kulturnem prostoru, stopnjo prilagoditve novosti slovenskim značilnostim ter stopnjo predvidene odličnosti uresničevanja in celostnega izvajanja prijavljene novosti, naravnane po načelih trajnostnega razvoja, pa tudi upoštevajoč možnost uresničitve ideje do novembra letos. Naziv snovalec 2017 bodo finalisti prejeli po uspešni izvedbi novosti ali ene izmed njenih ključnih razvojnih faz.