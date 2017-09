Turistov kljub vsemu (še) ni preveč

Po glavni turistični sezoni je že popolnoma jasno, da bo letošnja rekordna – tako po številu gostov in prenočitev kot po izkupičku od turizma. Vsi ti rekordi pa so razkrili nekaj pomanjkljivosti našega turizma in jih bo treba, vsaj glavne, odpraviti do prihodnje verjetno spet rekordne sezone.

Usmeritev k digitalnim medijem

Čeprav je jasno, da za letošnji turistični bum v Sloveniji niso zaslužni samo tisti, ki vodijo turistično promocijo in skrbijo za boljše tržne razmere za slovenski turizem, je treba kljub temu pohvaliti Slovensko turistično organizacijo, ki je v zadnjih dveh letih močno okrepila promocijo v tujini predvsem s preusmeritvijo na digitalne medije. S prispevki povabljenih mednarodno uveljavljenih turističnih blogerjev, ki so sledilce dan in noč bombardirali s pozitivnimi vsebinami o naši državi in našem turizmu, so dosegli veliko več potencialnih obiskovalcev kot s klasičnimi promocijskimi akcijami, denimo prospekti na turističnih sejemskih prireditvah.

