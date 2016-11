Tumorji so Žigi vzeli sluh in vid

HRASTNIK – Petindvajsetletni Hrastničan Žiga Fele je zbolel za redko in zahrbtno boleznijo, nevrofibromatozo tipa II. V možganih so mu zrasli tumorji, bolezen je nepredvidljiva, ogroža osnovne življenjske funkcije in pusti trajne posledice. Te čuti tudi Žiga, saj ne sliši, slabo vidi, težko govori, ovirano pa je tudi njegovo gibanje in je tako pri komuniciranju popolnoma odvisen od mame. Žiga z upokojeno mamo živi v najemniškem stanovanju v Hrastniku. Z dohodki se težko prebijeta skozi mesec, podobno kot veliko drugih družin. Pri njiju pa je še težje, saj ju pritiskajo tudi vsi dodatni stroški, ki so posledica Žigovega zdravljenja. Feletova stroškov ne bosta zmogla več kriti sama.



Žiga je za to hudo boleznijo zbolel na pragu dvajsetih let. Začelo se je v zadnjem razredu devetletke, ko mu je prvič oslabel sluh, v prvem letniku gimnazije je nato vse bolj hripav postajal še njegov glas. Čez čas, ko je postalo očitno, da je nekaj narobe, je obiskal zdravnike. Na magnetni resonanci so ugotovili bolezen. »Bolezen je v 50 odstotkih primerov dedna. V drugih primerih se razvije zaradi novonastale mutacije gena – in to je bilo tudi pri Žigi,« pravi njegova teta Renata Leskovšek. Ker se Žiga težko sporazumeva pa tudi zaradi višje sile in naglice med prihodom iz ene bolnišnice in takojšnjim odhodom v drugo, je bila v njegovem imenu naša sogovornica predvsem ona.

Pomagajmo! Žigi lahko pomagate tako, da pošljete SMS s ključno besedo SOLIDAREN ali SOLIDAREN5 na 1919 in darujete 1 evro ali 5 evrov. Prispevek lahko nakažete tudi na račun Društva prijateljev mladine (TRR: SI56 02330-00906 53290, namen: donacija – Žiga Fele, sklic: SI00 14-2016). Prostovoljne prispevke zbira tudi Rdeči križ Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik, in sicer na TRR: SI56 6100 0000 5461 447, odprt pri Delavski hranilnici. Namen nakazila: Žiga, sklic: SI00 2016.

