Tudi ti si angel za posebne otroke

LJUBLJANA – Otroci s posebnimi potrebami, katerih starši si ne morejo privoščiti dragih terapij, so v nedeljo zvečer v ljubljanskem SITI teatru BTC od Miklavža dobili zelo lepo darilo. Pravzaprav je dobri mož samo posredoval denar, ki so ga dobri ljudje zbrali s prostovoljnimi prispevki.



Na dobrodelnemu dogodku, kjer so predstavili knjigo Tudi ti si angel in razstavili likovna dela slikarja Janeza Štrosa, se je v nedeljo zvečer zbralo približno 240 ljudi in uživalo v glasbenem programu, ki je zelo lepo uspel, saj je bil, kot so povedali organizatorji, izpeljan s srcem. Ali kot je nekoč dejal neznani umetnik – velike umetnine rastejo samo iz velike radosti ali iz velike bolečine.



Igrali sta pevka in violinistka Hermina Matjašič ter citrarka Cirila Zupan, dogodek pa je povezovala Maja Tekavec. Umetnostna dela je predstavila kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.



Vsi navzoči, nastopajoči in gledalci so prispevali po svojih močeh in že kar takoj po predstavi z nakupom knjige zbrali 1410 evrov. Dodali so še denar, ki so ga zbrali s prodajo knjige že v tednu pred prireditvijo. Čeka v vrednosti 900 in 1000 evrov so predali nevrofizioterapevtki Špeli Gorenc Jazbec (www.baby-handling.com) in Mojci Žižek, vodji Društva za cerebralno paralizo Sonček – Gorenjska. Porabili ga bodo za nujne terapije otrok s posebnimi potrebami, ki jih zavarovalnica ne plača in si jih mnogo staršev ne more privoščiti.