Tudi srebrni olimpijec jim pomaga do dvigala

LJUBLJANA – Prešernov trg so v soboto opoldne obsijali dobrodelni žarki društva Hiša sonca. V njem se ne zbirajo le ljudje dobrih misli, ampak tudi velikih src, ki jim je skupen le en cilj. Pomagati tistim, ki jim narava ni dala takšne sreče, da bi lahko živeli popolnoma sami. Društvo pretežno sodeluje s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, ki pri nas velja za največji socialno-varstveni center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in z dodatnimi motnjami. Izdelke, ki jih varovanci ustvarjajo v sklopu varstveno-delovnega centra v ljubljanskem BTC, lahko vse do 24. decembra kupite na stojnici le nekaj korakov od Prešernovega spomenika.



Ves zbrani denar, kot nam je povedala direktorica omenjenega centra Valerija Bužan, bodo namenili za njihovo enoto v ljubljanski Šiški. »Vse bo šlo za nakup dvigala,« je zagotovila Bužanova in dodala, da jim je tudi letos na pomoč priskočila ljubljanska občina, ki uporabe stojnice ne bo zaračunala. Odprtje praznične stojnice, ki jo je poleg dobrega praženega krompirja spremljal zabavni program, je s svojim obiskom počastil slovenski kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer, srebrni olimpijec. »Že lani sem bil tukaj,« nam je povedal Kauzer, ki se takšnih dogodkov, še posebno če gre za dobrodelni namen, z veseljem udeležuje.



V društvu Hiša sonca že načrtujejo nove dobrodelne akcije. Predsednik Anton Pregelj nam je zaupal, da bodo zbirali denar za ureditev lažjega dostopa do morja za vse gibalno ovirane na Debelem rtiču. Namen stojnice pa je tudi seznaniti javnost s problematiko oseb z motnjami in se zavzeti za njihovo enakopravnost v družbi. Društvu to v sklopu sodelovanja s CUDV Draga zelo dobro uspeva, saj so bili neke vrste glavni motor pri odprtju in zagonu gostilne Druga violina na Starem trgu v Ljubljani. Ta je namreč organizirana kot enota centra CUDV Draga, v kateri delajo stanovalci oziroma varovanci centra.