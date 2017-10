Tudi na Dobu upor zapornikov

DOB – Še en upor zapornikov. Po tistem v zaporu na Povšetovi so se uprli zaporniki na Dobu. Tako naj ne bi hoteli nazaj v svoje celice po popoldanskem sprehodu. Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij so potrdili, da se je upor res zgodil in dodali, da je devet obsojencev splezalo na cevi toplovoda‎.

Uprli naj bi se zaradi nekaterih neizpolnjenih obljub.

A so se po opozorilih sami vrnili nazaj in prisilnih sredstev pristojni niso uporabili, so še pojasnili.