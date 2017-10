Tržiški podžupan grozil svetniku Belharju?

TRŽIČ – »Podžupan Dušan Bodlaj mi je rekel, naj ugasnem, utihnem, in če se jaz ne bi pomiril, bi na koncu zagotovo pele pesti. Ker se to dogaja večkrat, sem imel preprosto dovolj, zato sem ga prijavil policiji,« nam je zaupal opozicijski mestni svetnik v občini Tržič in vodja liste Zagon Klemen Belhar. »Podžupan je vzrojil in bil do mene verbalno nasilen, počutil sem se ogroženega in ponižanega,« je o razlogih za prijavo policistom še dodal Belhar.

V četrtek je bilo na seji občinskega sveta očitno zelo vroče, dnevni red je predvideval tudi razpravo o tem, kako žena župana Boruta Sajovica Janja Sajovic leta dolgo ni plačevala komunalnih storitev svoje zobozdravstvene ordinacije. Med drugimi se je za repliko javil Belhar, a ga župan ni pustil k besedi, še več, izrekel mu je opomin. »Citiral sem mu poslovnik in po njem bi mi besedo moral dati,« pravi Belhar.

