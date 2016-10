Tržačani s slabo imitacijo saher torte nad naš rekord

LJUBLJANA, TRST – Za Tržačane je morda življenje res, no, ja, postalo nekoliko bolj zapleteno in nepredvidljivo, odkar imajo novo lokalno oblast z županom Robertom Dipiazzo na čelu. Kljub temu je razmeroma težko razumeti, zakaj so v zadnjem času spet priplavali na površje nekatere njihove politične otroške bolezni, frustracije ter izrazito protislovanski (zlasti protislovenski) predsodki, za katere je vsaj kolikor toliko ozaveščeni Evropejec najbrž verjel, da so jih vendarle že preboleli. Smola, vse kaže, da nekaterim v Trstu še vedno povzroča preglavice premagovanje sramu in slabe vesti zaradi vsega tistega, kar je Italija storila Slovencem v prvi polovici prejšnjega stoletja, v času fašizma.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«