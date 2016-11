Trumpu končno čestital tudi Pahor. Tole je zapisal

LJUBLJANA – Donaldu Trumpu, ki je na ameriških predsedniških volitvah premagal Hillary Clinton, je čestital tudi naš predsednik republike Borut Pahor.

Želi si nadaljevanje »odličnih prijateljskih in zavezniških odnosov med državama,« v pismu pa je izrazil tudi »veselje in ponos, da bo prihodnja prva dama Združenih držav Amerike naša rojakinja, Vaša cenjena soproga Melania Trump«.

Predsednik Pahor čestital novoizvoljenjemu predsedniku Trumpu in izrazil veselje, da je prva dama naša rojakinja. — Borut Pahor (@BorutPahor) November 9, 2016

Pahor je sicer ponovil, da so ZDA Sloveniji prijateljska država, sam pa si bo prizadeval, da bo prijateljstvo, sodelovanje in zavezništvo še poglobil in da se bo »misel na to, da bo ljudi strah glasovati za spremembo, četudi je ta v očeh večine ljudi radikalna, in da bo to preprečilo odločitev zanjo, izkazala za napačno.« V Trumpovi zgodbi vidi veliko iskrenosti, na vprašanje, kdaj bo zakonca Trump povabil v Slovenijo, pa je dejal, da so naši medsebojni odnosi plodni in pričakuje, da bodo takšni tudi naprej.

Trumpu je sicer čestital tudi predsednik vlade Miro Cerar.