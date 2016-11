Trump vse premešal. Bojijo se, kaj bo naredil

NEW YORK – Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je malce premešal vodstvo svoje ekipe za tranzicijo in je guvernerja New Jerseyja Chrisa Christieja degradiral na položaj podpredsednika ekipe, novoizvoljenega podpredsednika ZDA Mika Pencea pa je postavil na položaj predsednika.

Trump je poleg Christieja med podpredsednike ekipe, katere naloga je postavitev njegove administracije do prevzema položaja 20. januarja, imenoval tudi temnopoltega zdravnika Bena Carsona in nekdanjega župana New Yorka Rudyja Giulianija, nekdanjega predsednika predstavniškega doma zveznega kongresa Newta Gingricha in upokojenega generala Michaela Flynna.

V 16-članski izvršni odbor za tranzicijo pa je imenoval vse, ki so mu bili zvesti med kampanjo, na čelu s člani svoje družine. Poleg zeta Jareda Kushnerja je vanj imenoval tudi hčerko Ivanko in oba polnoletna sinova Erica ter Donalda mlajšega. Imenoval je tudi pravosodno ministrico Floride Pam Bondi, ki ni hotela vložiti obtožbe zaradi domnevnih poneverb okoli tako imenovane Trumpove univerze, pa predsednika republikanske stranke Reincea Priebusa in predsednika kampanje Stephena Bannona, ki v ZDA velja za predstavnika skrajne desnice. Guverner Christie, ki izgublja ugled, ker ga lovijo zaradi zaprtja mostu čez reko Hudson iz maščevanja županu, ki ga ni hotel podpreti za ponovno izvolitev, je sporočil, da je ponosen na opravljeno delo in dodal, da bo Pence to nadgradil.

Kaj bo s Clintonovo in kaj z zdravstveno reformo?

Presenetljiva odločitev volivcev v ZDA medtem še vedno odmeva. Nekateri se odpravljajo na ulice in protestirajo, drugi pa obljubljajo zakonodajne ukrepe proti popolni republikanski večini. Vsi skupaj pa ugibajo, kaj bo Trump res naredil. Ni jasno, ali bo res kazensko preganjal demokratsko nasprotnico Hillary Clinton zaradi fundacije njenega moža ali zaradi uporabe zasebnega strežnika elektronske pošte v času vodenja State Departmenta.

Ameriška levica trepeta pred imenovanjem skrajnih konservativcev na položaj vrhovnih sodnikov in ukinitve zdravstvene reforme predsednika Baracka Obame. Strokovnjake za zunanjo politiko je strah morebitnega odstopa od jedrskega sporazuma z Iranom in odstopa od pariškega podnebnega sporazuma. Drugi se bojijo deportacij nezakonitih priseljencev, odstopa od zakonodaje, ki je bila sprejeta za zaščito potrošnikov po zadnji finančni krizi, odprave Obamovih izvršnih ukazov glede imigracije in zaščite okolja. Trump bo verjetno hitro dovolil orožje v šolah, morda bo privatiziral železnice in še kaj, poročajo tuji mediji.

Wall Street Journal je v četrtek poročal, da morda ne bo šel povsem z glavo skozi zid glede zdravstvene reforme. Trump v pogovoru za časnik namreč ni izključil možnosti, da bodo reformo le prilagodili in ne povsem odpravili. Kot je dejal, si je premislil po četrtkovem pogovoru s predsednikom Obamo, ki ga spoštuje, in bo morda upošteval njegove predloge.

Med problemi je tudi podjetje 'Trumpova organizacija'. Gre za okoli 500 podjetij po vsem svetu. Koliko konflikta interesov bo pri tem, za zdaj ni povsem jasno nikomur.