Trump in Putin se bosta srečala v Litiji

LITIJA – Slovenija je država pustnih karnevalov. Na Ptuju naj bi s kurenti priredili največjega, Cerknica z napol nago čarovnico Uršulo, povodnim možem Jezerkom in jezerskim ter butalskim ježem mu je tik za petami. Nič manj zanimiv karneval pustnih šem prirejajo v Cerknem s svojimi laufarji, ki spadajo v skupino zares arhaičnih mask. Glavni lik larfa ima velik nos, iz ust štrlita čekana, na glavi ima roge, obleka pa je narejena iz svežega mahu. V Kostanjevici na Krki, ki velja za eno najstarejših mest na Slovenskem, priredijo karneval meščanskih mask. Prav zadnjemu je najbližji pustni karneval v Litiji, ki je v zadnjem času izgubil zagon, a mu poskušajo povrniti veljavo. Ta satirični karneval je eden najstarejših v Sloveniji.



Politiki na tapeti



Prve omembe pustnega rajanja sežejo kar 170 let nazaj, ko so Litijani v pričakovanju pomladi pripravili pravi pustni korzo med Litijo in Šmartnim; srečevale so se pustne skupine in uganjale norčije. Prve fotografije pustnega rajanja so z začetka 20. stoletja, med obema vojnama pa je rdeča nit postala politična satira.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.