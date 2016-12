Trump in Putin prihajata v Slovenijo? Vse je stvar dogovora

LJUBLJANA, HAMBURG – Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes slovenskemu kolegu Karlu Erjavcu zagotovil, da bo prihodnje leto uradno obiskal Slovenijo. V pogovoru ob robu zasedanja Ovseja v Hamburgu sta se dotaknila tudi možnosti prvega srečanja novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina v Sloveniji.

Glede te pobude, ki jo je dal ruski poslanec, je, kot je povedal minister Erjavec, Lavrov dejal, da »je to stvar dogovora med obema predsednikoma«. Treba je najprej počakati, da Trump uradno prevzame položaj, tako »da v tem trenutku težko pove kaj več kot to, da je Slovenija ustrezna država, seveda pa se lahko zgodi, da bo to prvo srečanje potekalo v Washingtonu ali Moskvi«.

Če pa bi do srečanja prišlo v kaki tretji državi, pa je Lavrov Slovenijo »ocenil kot zelo ustrezno državo, ki ima tudi izkušnje, saj je leta 2001 odlično organizirala srečanje med takratnima predsednikoma ZDA Georgom Bushem in Putinom«. Dodal je, da tudi izkušnje štejejo, je povedal Erjavec.

Kdaj prihaja, še ne ve

Ministra sta sicer govorila o gospodarskem sodelovanju med državama, med drugim na področju turizma, in kulturnem sodelovanju ter se dogovorila o nadaljevanju aktivnosti glede mariborskega muzeja, posvečenega ruskim ujetnikom med drugo svetovno vojno.

Kdaj bo Lavrov uradno obiskal Slovenijo prihodnje leto, še nista dorekla, jo pa bo obiskal ob 25. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama. Kot možni priložnosti za obisk je Erjavec omenil odprtje omenjenega muzeja v Mariboru ali Blejski strateški forum.