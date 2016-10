Trst že pred dvesto leti očaral ruske morjeplovce

TRST – Tržaški upokojenec Bruno Volpi Lisjak, ki že pravljičnih sedem let živi v Križu pri Sežani, je zaslužen za obujanje zgodovinskega spomina na slovensko pomorsko zgodovino med Trstom in Devinom. Po končani trgovski akademiji v Piranu je obplul svet, nato pa 31 let delal kot menedžer v tržaški ladjedelnici. Mnoge posle je sklenil z Rusi: »Naše delavnice so imele veliko dela, medtem ko so v drugih ladjedelnicah zaradi krize v pomorstvu komaj shajali. Pogosto je bil naš letni iztržek osnovan na 90 odstotkih na račun ladjarjev iz Sovjetske zveze in samo v 10 odstotkih iz drugih držav, vključno z Italijo.«



Hvalnice slovenstvu



Tako je Volpi Lisjak srečal tudi Vadima Nikitina, kapitana velike ruske potniške ladje Odessa. Med svojim zadnjim postankom v Trstu (tik preden ga je sovjetska oblast kaznovala z desetimi leti prisilnega dela v rudniku zlata zloglasnega sibirskega gulaga Kolima) je Nikitin, mož izjemne razgledanosti, Volpi Lisjaka presenetil s presenetljivo dobrim poznavanjem nekaterih tržaških lokalitet. Začudenemu Lisjaku je pojasnil, da jih je našel v ladijskem dnevniku, ki ga je med letoma 1805 in 1810 pisal mladi ruski pomorski častnik Vladimir Bogdanovič Bronjevski.



Leta pozneje je Lisjaku v moskovski Leninovi knjižnici, »potem ko smo rešili birokratske težave, nastale zaradi tega, ker nisem ruski državljan, in potem ko sem plačal visoko vsoto v dolarjih,« uspelo dobiti fotokopije dnevniških strani, ki popisujejo Trst z okolico. Proučevanje in prevajanje besedila iz tedanje ruščine sta zahtevali precej truda.



Volpi Lisjak je Rusov dragoceni opis življenjskega utripa v že tedaj multikulturnem Trstu pred kratkim objavil v knjigi Ruska flota dve leti v Trstu s podnaslovom Zamolčana zgodovina Trsta, izšla je v zbirki Morje pri Kulturnem društvu Ribiški muzej Tržaškega primorja.

