Trop volkov mu je pokončal 30 jagnjet

KOČEVJE – Žične (panelne) ograje kot zaščita pred begunci, ki s črne celine trumoma romajo proti obljubljeni Evropi, so del novejše slovenske obrambne folklore. Posebna (tudi večplastna) žična ograja, sicer postavljena globlje od Kolpe, v notranjosti kočevsko-belokranjskega območja (površine 209.000 kvadratnih kilometrov in s 74-odstotno gozdnatostjo), na obljudenih površinah, ki je že vrsto let sad domače pogruntavščine, pa že dolgo vzbuja – čudenje. »Kljub temu ni ograje, ki bi ustavila zveri in divjad v nameri, da popase travnike ali pa v njih napade in praviloma pokonča drobnico in celo kopitarje. Toliko jih je, da rinejo celo že na pokopališča – po sveže rože in cvetje,« so se v en glas pridušali številni kmetje s Kočevskega, ki so, pa saj to jim je še edino preostalo, tik pred uporom. Približno trideset, vsi so tudi zakupniki zemljišč državnega sklada, jih je oni dan izvajalcem državne politike, to je zavoda za gozdove, kot že tolikokrat doslej zaman tarnalo in rotilo, naj vendarle tudi letos, ko se sprejema lovski načrt odstrela, ne tičijo glave v pesek.

