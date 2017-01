Trojica zaradi izčrpavanja SCT obsojena na zaporno kazen

Nekdanji prvi mož SCT Ivan Zidar je po poročanju radia leta 2005 prek prijateljice začel iskati ljudi, ki bi za dobro plačilo ustanovili podjetja, ki bi SCT izdajali račune za fiktivne storitve. Prve pogodbe za fiktivne storitve in prve račune je podpisal Zidar, pozneje pa je to prepustil Prostorju, poroča Radio Slovenija.

Denar SCT se je stekal na račune podjetij pri banki Hypo Alpe Adria v Celovcu, kjer sta ga vsak teden dvigovala Krajnc in Feguš. Obdržala sta manjši delež zneska, preostalo pa sta izročila Zidarju.

Sodnica je Prostorju izrekla štiri leta in pet mesecev zapora, Krajncu sedem let in 10 mesecev ter denarno kazen v višini 20.830 evrov, Fegušu pa štiri leta in tri mesece zapora ter denarno kazen v višini 12.500 evrov. Vsi trije morajo SCT vrniti tudi skoraj 2,66 milijona evrov.

Tožilka Mateja Gončin je bila po navedbah radia s sodbo zadovoljna, saj je sodišče sledilo predlogom tožilstva, sodba pa ima po njenem mnenju tudi širši pomen. SCT je bil namreč ponos Slovenije in bi lahko po oceni tožilstva še naprej uspešno posloval, če ga ne bi posamezniki izčrpali z namenom lastnega okoriščanja. "Menim, da morajo policija, tožilstvo, sodišče in vsi državljani do takih dejanj pokazati ničelno toleranco," je povedala za radio.

V letih 2015 in 2016 je bilo sicer izrečenih najmanj osem obsodilnih sodb zaradi izčrpavanja SCT in njegovih hčerinskih družb. Na štiri leta zapora je bil obsojen tudi nekdanji član uprave Aleksander Meze, Zidar pa je zaradi zdravstvenih težav iz večine postopkov izločen, je poročal radio.

Je pa SCT lani sprožil osebni stečaj Zidarja. Prijavljenih terjatev je za dobrih 16 milijonov evrov.